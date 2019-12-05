95047

CAMION IN AVARIA SULLA SS121, RALLENTAMENTI DIREZIONE CATANIA

A cura di Redazione Redazione
05 dicembre 2019 07:48
CAMION IN AVARIA SULLA SS121, RALLENTAMENTI DIREZIONE CATANIA -
FLASH

Disagi e rallentamenti si stanno registrando sulla ss121 per fortuna non si tratta di un incidente, ma, a causa di un mezzo pesante in avaria.

Il camion si è bloccato sulla carreggiata, nei pressi dello svincolo Belpasso zona Industriale in direzione Catania.

Al momento si segnalano rallentamenti alla circolazione

 

 

 

