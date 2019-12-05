CAMION IN AVARIA SULLA SS121, RALLENTAMENTI DIREZIONE CATANIA
A cura di Redazione
05 dicembre 2019 07:48
FLASH
Disagi e rallentamenti si stanno registrando sulla ss121 per fortuna non si tratta di un incidente, ma, a causa di un mezzo pesante in avaria.
Il camion si è bloccato sulla carreggiata, nei pressi dello svincolo Belpasso zona Industriale in direzione Catania.
Al momento si segnalano rallentamenti alla circolazione