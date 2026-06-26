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Camion in avaria sull'A19: traffico rallentato e code nei pressi di Castel di Iudica

Camion in avaria sull'A19: traffico rallentato e code nei pressi di Castel di Iudica

A cura di Redazione Redazione
26 giugno 2026 13:31
Camion in avaria sull'A19: traffico rallentato e code nei pressi di Castel di Iudica -
Castel di Iudica
Dintorni
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A causa di un mezzo pesante in avaria fermo su un tratto dell’autostrada A19 “Palermo-Catania”, si registrano code e rallentamenti al km 157,900, in località Castel di Iudica (CT), sul doppio senso in corrispondenza del viadotto Alfio. Il mezzo procedeva in direzione Palermo.

Al momento è attivo un senso unico alternato fra le due direzioni di marcia con conseguenti code e rallentamenti.

Sul posto sono presenti le squadre Anas per la gestione dell’evento.

È in arrivo il soccorso meccanico autorizzato alla rimozione del veicolo pesante.

Anas (Gruppo FS) ricorda che “Quando sei alla guida tutto può aspettare!” - “Guida e Basta!”. Per una mobilità informata chiama il Servizio Clienti “Pronto Anas” al numero verde gratuito 800.841.148.

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