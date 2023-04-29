95047

CAMION IN FIAMME IN CONTRADE CAFARO A PATERNO', INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO

Un Tir ha preso fuoco, nella serata di oggi, 29 Aprile 2023 sulla sp15 in contrada Cafaro nei pressi delle "4 strade" in territorio di Paternò

Per cause al momento non note, il mezzo ha preso fuoco.

A cura di Redazione Redazione
29 aprile 2023 21:12
Un Tir ha preso fuoco, nella serata di oggi, 29 Aprile 2023 sulla sp15 in contrada Cafaro nei pressi delle "4 strade" in territorio di Paternò

Per cause al momento non note, il mezzo ha preso fuoco.

Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco per le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza del mezzo.

Non risultano persone rimaste coinvolte.

