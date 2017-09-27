95047

CAMION IN FIAMME SULLA STATALE 284 IN TERRITORIO S.M. LICODIA - FOTO

A cura di Redazione Redazione
27 settembre 2017 09:18
CAMION IN FIAMME SULLA STATALE 284 IN TERRITORIO S.M. LICODIA - FOTO -
Camion in fiamme sulla strada statale 284, direzione Adrano, in territorio di S.M. Di Licodia

Un camion, per cause in fase di accertamento, ha preso fuoco, procedendo in direzione Adrano.
Il traffico fortemente rallentato in entrambi le direzioni

Sul posto i Vigili del Fuoco, la Polizia stradale, i Carabinieri della Compagnia di Paternò e i Vigili urbani di Santa Maria di Licodia.

