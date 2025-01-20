Camion in fiamme sulla tangenziale di Catania: traffico in tilt nei pressi di Gravina

Attualmente, la coda si estende per circa 9 km, partendo nei pressi dell'area di servizio Aci Sant'Antonio sull'autostrada Catania-Messina. Gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione e, se...

Attualmente, la coda si estende per circa 9 km, partendo nei pressi dell'area di servizio Aci Sant'Antonio sull'autostrada Catania-Messina. Gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione e, se possibile, a scegliere percorsi alternativi per evitare ulteriori disagi.

Un camion ha preso fuoco questa mattina sulla tangenziale di Catania, nei pressi dello svincolo vicino Gravina, in direzione Misterbianco. Le cause dell'incendio non sono ancora state chiarite.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento delle fiamme e nella messa in sicurezza dell'area. Le autorità hanno istituito una zona di sicurezza per consentire le operazioni e garantire l’incolumità degli automobilisti.

L’incidente ha causato notevoli rallentamenti al traffico: si registrano lunghe code che iniziano già dallo svincolo per i Paesi Etnei. Gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione e, se possibile, a scegliere percorsi alternativi per evitare ulteriori disagi.

Le autorità stanno lavorando per ripristinare la normale viabilità nel più breve tempo possibile.

