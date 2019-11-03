CAMION IN FIAMME SULL’AUTOSTRADA CATANIA MESSINA: CODE
Un incendio si è sviluppato su un autoarticolato che stava percorrendo l’autostrada Catania - Messina in direzione Catania.L’incidente, a seguito del quale si sono formate lunghe code, è avvenuto tra...
A cura di Redazione
03 novembre 2019 09:54
Un incendio si è sviluppato su un autoarticolato che stava percorrendo l’autostrada Catania - Messina in direzione Catania.
L’incidente, a seguito del quale si sono formate lunghe code, è avvenuto tra lo svincolo Giarre e lo svincolo Acireale, intorno alle ore 09.
E' stato lo stesso autista a chiamare i soccorsi.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, al lavoro per spegnere le fiamme, gli uomini dell'Anas e la polizia stradale.
FOTO FACEBOOK