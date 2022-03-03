95047

CAMION IN PANNE ALL'NGRESSO DI PATERNO' , DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE

03 marzo 2022 12:50
CAMION IN PANNE ALL'NGRESSO DI PATERNO' , DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE -
News
FLASH

Un guasto meccanico ad un camion in questi minuti di oggi,  03 Marzo 2022,  sta creando disagi al traffico sulla SS121 nei pressi dello svincolo di Paternò/Palazzo di Ferro 

L’automezzo, proprio mentre stava percorrendo lo svincolo per immettersi all'interno del centro cittadino  è rimasto bloccato.

Il traffico al momento (ore 12.40) è bloccato con ripercussioni che stanno interessando pure la ss121.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO 

