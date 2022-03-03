CAMION IN PANNE ALL'NGRESSO DI PATERNO' , DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE
A cura di Redazione
03 marzo 2022 12:50
FLASH
Un guasto meccanico ad un camion in questi minuti di oggi, 03 Marzo 2022, sta creando disagi al traffico sulla SS121 nei pressi dello svincolo di Paternò/Palazzo di Ferro
L’automezzo, proprio mentre stava percorrendo lo svincolo per immettersi all'interno del centro cittadino è rimasto bloccato.
Il traffico al momento (ore 12.40) è bloccato con ripercussioni che stanno interessando pure la ss121.
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO