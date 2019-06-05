CAMION IN PANNE SULLA SS121, LUNGHE CODE
A cura di Redazione
05 giugno 2019 13:56
FLASH
Per fortuna non si tratta di nessun incidente, ma soltando di un camion che è rimasto in panne sulla ss121, un centinaio di metri prima dello svincolo Motta S.Anastasia in direzione Paternò.
Al momento si segnaliamo lunghe code, a partire dallo svincolo Misterbianco centro.