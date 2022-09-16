CAMION IN PANNE SULLA SS121 , RALLENTAMENTI IN DIREZIONE CATANIA
A cura di Redazione
16 settembre 2022 08:26
Traffico rallentato con code sulla ss121 precisamente nel tratto compreso tra lo svincolo Palazzolo ed il cemtro commerciale.
Fortunatamente non si tratta di nessun incidente stradale, bensì un mezzo pesante è rimasto bloccato in avaria.
Nel tratto interessato si procede solo in corsia di sorpasso