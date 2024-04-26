CAMION PERDE PARTE DEL CARICO DI AGRUMI: CAOS SULLA STRADA PROVINCIALE 58 A TRE FONTANE

Nel pomeriggio di oggi, 26 Aprile 2024, un insolito incidente ha causato considerevoli disagi sul traffico della strada provinciale 58, precisamente in contrada Tre Fontane.Un autotrasportatore ha vis...

Nel pomeriggio di oggi, 26 Aprile 2024, un insolito incidente ha causato considerevoli disagi sul traffico della strada provinciale 58, precisamente in contrada Tre Fontane.

Un autotrasportatore ha visto gran parte del carico che trasportava, costituito da decine di cassette piene di agrumi, riversarsi sulla carreggiata.

L'incidente, avvenuto intorno alle ore 15:00, ha reso impraticabile la strada per diverso tempo, poiché le cassette di agrumi si sono sparse in modo significativo lungo la carreggiata, bloccando il passaggio dei veicoli.

Nonostante non si sia trattato di un incidente vero e proprio, ma piuttosto di una perdita di carico da parte del camion, i rallentamenti del traffico sono notevoli.

Al momento, le autorità sono al lavoro per ripristinare la viabilità e rimuovere gli agrumi dalla strada. Nel frattempo, si raccomanda agli automobilisti di prestare massima attenzione e di cercare percorsi alternativi per evitare ulteriori disagi e ritardi.

Si sospetta che la causa della perdita del carico possa essere dovuta a un problema tecnico al veicolo o a un'impropria sistemazione del carico stesso.

