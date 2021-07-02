CAMION PRECIPITA DA VIADOTTO SULLA SALERNO-REGGIO CALABRIA, MORTI 2 ADRANITI

Sono Alfredo Petrina, 60 anni che era alla guida, e Roberto Campo, 49 anni, che sedeva accanto, le due vittime del drammatico incidente stradale verificatosi sull’A2 del Mediterraneo, ieri, tra Campag...

Sono Alfredo Petrina, 60 anni che era alla guida, e Roberto Campo, 49 anni, che sedeva accanto, le due vittime del drammatico incidente stradale verificatosi sull’A2 del Mediterraneo, ieri, tra Campagna e Contursi Terme. Entrambi erano originari di Adrano dove stavano rientrando.

Il dramma si è consumato ieri intorno alle 12.15 quando il loro camion ha iniziato a sbandare, improvvisamente, sfondando il guard rail e precipitando dal viadotto Tenza.

Un volo di 30 metri che non ha dato scampo ai due camionisti siciliani. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118, che, una volta giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che confermarne il decesso.

Il mezzo è stato posto sotto sequestro dalle Forze dell’Ordine, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

L’ipotesi più accreditata è che il tir sia sbandato a seguito dello scoppio di uno pneumatico.