CAMION SFONDA IL GAURD RAIL E RISCHIA DI "CADERE" SULLA SUPERSTRADA 121

Nella mattinata di oggi, 21 Marzo 2024, lungo la SS121, nel tratto compreso tra lo svincolo di Piano Tavola e lo svincolo di Motta Sant'Anastasia in direzione Catania, si è verificato un incidente che...

Nella mattinata di oggi, 21 Marzo 2024, lungo la SS121, nel tratto compreso tra lo svincolo di Piano Tavola e lo svincolo di Motta Sant'Anastasia in direzione Catania, si è verificato un incidente che ha catturato l'attenzione degli automobilisti.

Un camion, trasportante un mezzo agricolo, è stato coinvolto in un incidente di natura ancora sconosciuta lungo la strada statale.

Per ragioni al momento non identificate, il veicolo ha improvvisamente perso il controllo, scivolando sulla carreggiata e sfondando il guard rail, rimanendo così in bilico sul parapetto della superstrada 121.

Fortunatamente, non si sono registrate gravi conseguenze per le persone coinvolte nell'incidente.

Tuttavia, la situazione avrebbe potuto assumere contorni ben più tragici se il camion fosse precipitato oltre il parapetto.

A seguito dell'incidente, il traffico lungo il tratto interessato sta subendo rallentamenti significativi, con conseguenti disagi per gli automobilisti che transitano nella zona.

Al momento, le cause esatte dell'incidente rimangono oggetto di indagine da parte delle autorità competenti, le quali stanno lavorando per ripristinare la normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Continueremo a seguire da vicino gli sviluppi della situazione e forniremo eventuali aggiornamenti riguardanti l'incidente sulla SS121.