Un tir adibito al trasporto di plastica in granuli ha sfondato un guard rail a Brindisi, all'ingresso della città, cadendo dal cavalcavia che collega la superstrada Brindisi-Taranto alla superstrada Brindisi-Lecce.

Alla guida del mezzo pesante una 55enne di Ceglie Messapica trasportata d'urgenza all'ospedale Perrino di Brindisi.

La donna non è in pericolo di vita. Quando l'autocisterna è precipitata fortunatamente non passava alcun mezzo sul piano stradale sottostante.

Sul posto vigili del fuoco, polizia locale e personale dell'Anas. Le strade coinvolte nel sinistro sono chiuse al traffico per le operazioni di recupero e messa in sicurezza.

A bordo del mezzo c'erano anche due cani di piccola taglia che non hanno subito conseguenze.

CAMION SFONDA IL GUARD RAIL E CADE DAL CAVALCAVIA A BRINDISI: SALVI CONDUCENTE E I DUE CAGNOLINI A BORDO