CAMION SI RIBALTA IN TANGENZIALE CATANIA - TRAFFICO IN TILT

A cura di Redazione
17 giugno 2017 16:37
Un camion che trasportava fieno è autonomamente uscito fuori strada e si è ribaltato al km 3.5 della tangenziale di Catania nel tratto nel tratto compreso tra Svincolo Gravina (Km. 3,2) e Svincolo S.Giovanni Galermo (Km. 4,6). Code chilometriche in entrambi i sensi di marcia.
Sul posto, gli agenti della Polizia di Stato e personale del 118
IN AGGIORNAMENTO
(FOTO FACEBOOK)