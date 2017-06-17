CAMION SI RIBALTA IN TANGENZIALE CATANIA - TRAFFICO IN TILT

Un camion che trasportava fieno è autonomamente uscito fuori strada e si è ribaltato al km 3.5 della tangenziale di Catania nel tratto nel tratto compreso tra Svincolo Gravina (Km. 3,2) e Svincolo S....

A cura di Redazione 17 giugno 2017 16:37

Condividi