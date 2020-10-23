CAMIONISTA IN PANNE SULL'A19 TRAVOLTO DA FURGONE NEI PRESSI DELLO SVNCOLO DI MOTTA SANT'ANASTASIA, TRANCIATE LE GAMBE
AGGIORNAMENTOEra sceso dal suo mezzo probabilmente perchè era rimasto in panne, ma è stato travolto da un furgone che gli ha tranciato le gambe.E’ accaduto intorno alle 10 sull’autostrada A19 Palermo-...
Era sceso dal suo mezzo probabilmente perchè era rimasto in panne, ma è stato travolto da un furgone che gli ha tranciato le gambe.
E’ accaduto intorno alle 10 sull’autostrada A19 Palermo-Catania, tra il capoluogo etneo e lo svincolo di Motta.
Al momento la Polizia stradale di Catania ed Enna sta cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente mentre, dopo l’arrivo dell’elisoccorso, il personale del 118 ha avviato le procedure di stabilizzazione del ferito prima del trasporto in ospedale.
Al momento il traffico in direzione Palermo, risulta bloccato con lunghe code a partire dall'area di servizio Gelso Bianco.
FLASH
Un grave incidente si è verificato pochi minuti fa, sull'autostrada A19 nei pressi dello svincolo Motta Sant'Anastasia in direzione Palermo.
Ad essere coinvolti secondo le primissime informazioni un mezzo pesante ed un furgone, non note al momento altri particolari
Sul posto sono presenti i soccorsi, diverse ambulanze ed i Vigili del Fuoco
