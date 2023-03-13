CAMIONISTA MESSINESE MUORE SULLA A1, TRAVOLTO DA UN'AUTO IN TRANSITO

Scende dal camion per fare il cambio col collega, ma viene travolto e ucciso da un’auto in corsa. A perdere la vita l’autista Natale Parisi 65 anni di Fiumedinisi. L’incidente si è verificato in una p...

Scende dal camion per fare il cambio col collega, ma viene travolto e ucciso da un’auto in corsa. A perdere la vita l’autista Natale Parisi 65 anni di Fiumedinisi.

L’incidente si è verificato in una piazzola di sosta sull’autostrada A1, vicino Frosinone. Parisi è morto sul colpo. Persona stimata ed apprezzata, è stata sempre affettuosa e disponibile con tutti, ma soprattutto Parisi è stato un grande lavoratore.

Nell’incidente sono rimasti seriamente ferite altre due persone, perché l’auto investitrice dopo l’impatto con il Tir si è schiantata contro altri due mezzi. Fiumedinisi è in lutto.

Sul posto dell’incidente i carabinieri, i medici del 118 ed i vigili del fuoco, che hanno provveduto al recupero della salma.