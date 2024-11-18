CAMMINA, FA LA SPESA E VA IN BICI: FALSO INVALIDO SCOPERTO A TERAMO

La Guardia di Finanza di Giulianova (Teramo) ha eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni, emesso dal gip del Tribunale di Ascoli Piceno, nei confronti di un sessantenne, di origini foggiane...

La Guardia di Finanza di Giulianova (Teramo) ha eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni, emesso dal gip del Tribunale di Ascoli Piceno, nei confronti di un sessantenne, di origini foggiane, ma domiciliato a Martinsicuro, che ha percepito indebitamente dal 2017 su un conto corrente bancario aperto a San Benedetto del Tronto, la pensione di invalidità civile e l'indennità di accompagnamento, facendosi credere cieco assoluto.

Il sequestro è finalizzato alla confisca dei proventi illeciti per oltre 98 mila euro. Lo riportano i media locali.

Ad allertare i finanzieri è stata una segnalazione anonima effettuata da un cittadino al numero di pubblica utilità '117' della Guardia di Finanza.

L'attività investigativa, supportata anche dal contributo di immagini e video, ha accertato come l'uomo fosse in grado di svolgere autonomamente e quotidianamente molteplici attività del tutto impossibili per un non vedente, quali camminare senza incertezze e in assenza di ausili di alcun genere, attraversare una strada trafficata, fare la spesa al supermercato da solo e, addirittura, in diverse occasioni, condurre per più chilometri la propria bicicletta, oltre ad aprirne e a chiuderne il lucchetto a combinazione numerica quando la posteggiava