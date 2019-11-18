CAMPANE TROPPO RUMOROSE, MULTATO IL PARROCO DI CERAMI

Parroco multato perchè le campane superano i limiti di rumore. È accaduto a Cerami, in provincia di Enna, dove Don Michele Pitronaci capo spirituale delle chiesa Madre e di San Sebastiano, si è visto...

Parroco multato perchè le campane superano i limiti di rumore. È accaduto a Cerami, in provincia di Enna, dove Don Michele Pitronaci capo spirituale delle chiesa Madre e di San Sebastiano, si è visto notificare nei giorni scorsi dal Comune una sanzione amministrativa di ben mille euro poiché le campane delle chiese superano i limiti di rumore previsti dalla legge.

L'ha stabilito, l'Arpa, l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, dopo un’indagine fonometrica a seguito della quale nella sua relazione trasmessa all'Ente di Cerami, ha rilevato il presunto inquinamento acustico causato dalle campane della chiesa Madre e dalla chiesa di San Sebastiano.

Secondo i tecnici dell’Arpa eccedono i limiti previsti dalla legge. Da qui è stata comminata la sanzione al sacerdote di pagare entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento, la somma di mille euro. La vicenda risale ad oltre due anni fa, quando un cittadino ceramese disturbato dal suono delle campane delle chiese aveva sporto una denuncia.

La parrocchia aveva cercato di venire incontro alle richieste del cittadino, eliminando il suono dei quarti d’ora, ma evidentemente ciò non è bastato e la procedura avviata ha proseguito il suo iter fino all’emissione del provvedimento amministrativo nei confronti del parroco.