CAMPER PERDE UNA RUOTA , CODE SULLA SUPERSTRADA 121

Piano Tavola (CT) – Disagi alla circolazione e lunghe code si stanno registrando nella mattinata di oggi, lunedì 23 giugno 2025, sulla superstrada 121 in direzione Catania. Il traffico risulta rallentato a causa di un incidente che ha coinvolto un camper, subito dopo lo svincolo di Piano Tavola.

Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo avrebbe improvvisamente perso una ruota posteriore mentre era in marcia.

Il camper si è fermato nella corsia di destra, fortunatamente senza causare feriti, ma provocando notevoli rallentamenti al traffico veicolare.

Sul posto è immediatamente intervenuta una pattuglia dei Carabinieri, che ha messo in sicurezza l’area e regolato la viabilità in attesa della rimozione del mezzo.

Al momento si segnalano lunghe code e forti rallentamenti nella zona interessata.

Si consiglia agli automobilisti di prestare massima attenzione e, se possibile, valutare percorsi alternativi per evitare l’area congestionata.