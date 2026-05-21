Campi Flegrei, forte scossa di terremoto all’alba: paura a Napoli e nell’area flegrea

Terremoto di magnitudo 4.4 avvertito distintamente alle 5.51: gente in strada, scuole chiuse a Bacoli e verifiche in corso

Una forte scossa di terremoto ha svegliato all’alba migliaia di persone a Napoli e nell’area dei Campi Flegrei. Il sisma, registrato alle ore 5.51, ha avuto una magnitudo di 4.4 ed una profondità di appena 3 chilometri, risultando chiaramente avvertito in numerosi quartieri del capoluogo campano e nei comuni dell’area flegrea e occidentale.

Si tratta di una delle scosse più intense registrate dall’inizio della nuova fase di bradisismo che da tempo interessa i Campi Flegrei. Per intensità e durata, molti residenti l’hanno paragonata al terremoto del 30 giugno dello scorso anno, quando fu registrata una magnitudo di 4.6, considerata la più forte degli ultimi quarant’anni nell’area.

Tantissime le segnalazioni apparse sui social network subito dopo la scossa: cittadini svegliati di soprassalto, lampadari oscillanti, vetri e mobili che tremavano e momenti di forte paura soprattutto nei piani alti degli edifici. In diversi comuni molte persone sono scese in strada per precauzione.

Al momento non si registrano danni importanti, ma sono immediatamente partite le verifiche da parte della Protezione Civile e delle autorità locali.

Tra i primi interventi ufficiali, il sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione, ha annunciato la chiusura di tutte le scuole pubbliche e private del territorio per consentire i controlli sugli edifici scolastici.

“È stata forte. Abbiamo appena avvertito una forte scossa sul nostro territorio”, ha scritto il primo cittadino sui social, spiegando di aver convocato il Centro Operativo Comunale e di essere in costante contatto con Prefettura, Protezione Civile regionale e Osservatorio Vesuviano per monitorare la situazione.

Il fenomeno del bradisismo continua dunque a mantenere alta l’attenzione nell’area dei Campi Flegrei, dove negli ultimi mesi si sono registrati numerosi sciami sismici e un progressivo sollevamento del suolo.