CAMPOBELLO DI MAZARA. FACEVA LA “CRESTA” SUI CONTI DEI CLIENTI, CONDANNATO EX DIRETTORE DI BANCA

L’ex direttore dell’agenzia Banca Nuova di Campobello di Mazara, Vito Bono, 66 anni, è stato condannato per truffa a 4 anni di reclusione e all’interdizione dai pubblici uffici per la durata di 5 anni. La sentenza è stata emessa dal Tribunale di Marsala.

I fatti risalgono al periodo 2014-2016, quando Bono dirigeva l’agenzia di Campobello di Mazara. Insieme a lui era finito sotto processo Calogero Margiotta, anche lui dipendente della banca nella qualità di cassiere, morto qualche anno addietro.

I due, secondo l'accusa della Procura di Marsala, avrebbero approfittato di alcuni anziani correntisti presso la banca, facendogli firmare alcune distinte in bianco ed effettuando poi prelievi di denaro dai conti.

Somme ingenti per operazioni che alcuni correntisti, con sorpresa, hanno trovato sui propri estratti conto. Così è scattata la denuncia ai carabinieri e la stessa banca ha avviato un’indagine interna che ha portato alla sospensione dei due dipendenti.