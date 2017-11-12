Ancora un nuovo assalto della banda dell'escavatore in provincia di Catania.E' successo nella notte, intorno alle ore 4.30. Il bancomat delle Poste di Camporotondo etneo è stato scardinato con un esca...

Ancora un nuovo assalto della banda dell'escavatore in provincia di Catania.

E' successo nella notte, intorno alle ore 4.30. Il bancomat delle Poste di Camporotondo etneo è stato scardinato con un escavatore rubato. A dare l'allarme sono stati i residenti della zona

Filippo Privitera, sindaco di Camporotondo, commenta "Finché la legge non interverrà per punire davvero i colpevoli continueremo ad assistere inermi a reati simili. Non si può ignorare ancora!!!!

Domani, sentita la Direzione di Poste Italiane, comunicheremo dove e come verrà gestito il servizio postale nel paese limitando al massimo i disagi all'utenza."

Lo

CAMPOROTONDO ETNEO: ASSALTO ALLE POSTE, ANCORA BANDA DELL'ESCAVATORE - FOTO 1/6 Successivo »

Ì