CAMPOROTONDO ETNEO: ASSALTO ALLE POSTE, ANCORA BANDA DELL'ESCAVATORE - FOTO

Ancora un nuovo assalto della banda dell'escavatore in provincia di Catania.E' successo nella notte, intorno alle ore 4.30. Il bancomat delle Poste di Camporotondo etneo è stato scardinato con un esca...

12 novembre 2017 12:33
Ancora un nuovo assalto della banda dell'escavatore in provincia di Catania.
E' successo nella notte, intorno alle ore 4.30. Il bancomat delle Poste di Camporotondo etneo è stato scardinato con un escavatore rubato. A dare l'allarme sono stati i residenti della zona

Filippo Privitera, sindaco di Camporotondo, commenta "Finché la legge non interverrà per punire davvero i colpevoli continueremo ad assistere inermi a reati simili. Non si può ignorare ancora!!!!
Domani, sentita la Direzione di Poste Italiane, comunicheremo dove e come verrà gestito il servizio postale nel paese limitando al massimo i disagi all'utenza."

