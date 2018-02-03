I Carabinieri della Stazione di Camporotondo Etneo hanno arrestato TIRRI Salvatore, 36enne del luogo, già sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali, su ordine di carcerazione emesso dalla...

I Carabinieri della Stazione di Camporotondo Etneo hanno arrestato TIRRI Salvatore, 36enne del luogo, già sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali, su ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Catania.

CAMPOROTONDO ETNEO: Dai servizi sociali in carcere per ricettazione

I GIP tenuto conto delle risultanze investigative prodotte dai Carabinieri ha ritenuto l’uomo responsabile di ricettazione, reato commesso il 25 gennaio scorso a Camporotondo Etneo, per il quale dovrà scontare una pena di 2 anni 8 mesi e 10 giorni di reclusione e pagare una multa di 1500 euro.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato associato nel carcere di Piazza Lanza, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.