Camporotondo Etneo e San Pietro Clarenza, controlli dei Carabinieri: denunciato un 24enne senza patente e segnalato per droga

Camporotondo Etneo e San Pietro Clarenza, controlli straordinari dei Carabinieri: denunciato un 24enne, multe per oltre 2.600 euro

Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio nell'ambito del dispositivo "Modello Trinacria", predisposto per rafforzare la presenza delle Forze dell'Ordine nei centri urbani, prevenire i reati e garantire una maggiore sicurezza sulle strade.

L'operazione ha interessato i comuni di Camporotondo Etneo e San Pietro Clarenza, dove sono stati impegnati i Carabinieri della Stazione di Camporotondo Etneo, supportati dai militari della Compagnia di Intervento Operativo (CIO) del XII Reggimento "Sicilia" e da un equipaggio del Nucleo Radiomobile di Gravina di Catania.

Nel corso dei controlli sono stati verificati 34 veicoli, identificate 49 persone e controllati 7 soggetti sottoposti agli arresti domiciliari, al fine di accertare il rispetto delle prescrizioni imposte dall'Autorità Giudiziaria.

Durante l'attività, sulla base degli elementi raccolti e nel rispetto della presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva, i militari hanno denunciato in stato di libertà un 24enne residente a Catania, ritenuto responsabile del reato di reiterata guida senza patente, previsto dall'articolo 116, comma 15, del Codice della Strada.

Il giovane è stato inoltre segnalato alla Prefettura di Catania quale assuntore di sostanze stupefacenti, dopo essere stato trovato in possesso di un grammo di marijuana, ritenuto destinato a uso personale.

I controlli hanno consentito di accertare anche diverse violazioni al Codice della Strada, tra cui la circolazione contromano e la guida di un veicolo privo della copertura assicurativa obbligatoria R.C.A., con conseguente sequestro amministrativo del mezzo.

Complessivamente sono state elevate sanzioni amministrative per 2.671 euro.

I servizi straordinari del dispositivo "Modello Trinacria" proseguiranno anche nelle prossime settimane con l'obiettivo di contrastare i fenomeni di illegalità diffusa, rafforzare la presenza delle Forze dell'Ordine sul territorio e garantire maggiori livelli di sicurezza ai cittadini.