CAMPOROTONDO ETNEO: Furto in una casa, bottino ritrovato dai carabinieri
I Carabinieri della Stazione di Camporotondo Etneo hanno denunciato un 35enne del posto, già affidato in prova ai servizi sociali, poiché ritenuto responsabile di ricettazione.
Vittima del furto una anziana di Camporotondo Etneo che, momentaneamente assente da casa per motivi di salute, la notte del 25 gennaio scorso si è vista svaligiare l’appartamento dov’erano presenti i ricordi più cari, corrispondenti in monili d’oro ed oggettistica d’argento, del valore complessivo di circa 5.000 euro.
Grazie alla perfetta conoscenza dell’humus criminale operante nella zona, in pochi giorni i militari della locale Stazione hanno recuperato l’intera refurtiva perquisendo l’abitazione del pregiudicato e restituendola all’avente diritto.