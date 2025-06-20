95047

Camporotondo Etneo, maxi vincita al Lotto: centrati ambi e terno per 23.750 euro

Sicilia protagonista della fortuna nei concorsi del 10eLotto e del Lotto. Nella giornata di martedì 17 giugno, come riportato da Agipronews, Taormina (ME) festeggia una vincita da 25mila euro grazie a...

Redazione
20 giugno 2025 16:53
Sicilia protagonista della fortuna nei concorsi del 10eLotto e del Lotto. Nella giornata di martedì 17 giugno, come riportato da Agipronews, Taormina (ME) festeggia una vincita da 25mila euro grazie a un "7 Oro" centrato in via Luigi Pirandello.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 26,7 milioni di euro, portando il totale delle vincite da inizio 2025 a 1,8 miliardi di euro.

Ma la dea bendata ha sorriso anche al gioco del Lotto, regalando alla Sicilia una tripla vincita da oltre 55mila euro. A Camporotondo Etneo (CT), in piazza Sant’Antonio, sono stati centrati tre ambi e un terno per un totale di 23.750 euro.

A Palermo, invece, un fortunato giocatore ha portato a casa 22.500 euro grazie a un terno giocato in via Pindemonte. Infine, a Messina, sono stati vinti 9.500 euro grazie a tre ambi e un terno giocati in via Comunale.

Il concorso del Lotto ha assegnato complessivamente premi per 5,9 milioni di euro, per un totale che da inizio anno raggiunge 626,7 milioni di euro.

