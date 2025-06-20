Camporotondo Etneo, maxi vincita al Lotto: centrati ambi e terno per 23.750 euro

Sicilia protagonista della fortuna nei concorsi del 10eLotto e del Lotto. Nella giornata di martedì 17 giugno, come riportato da Agipronews, Taormina (ME) festeggia una vincita da 25mila euro grazie a...

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 26,7 milioni di euro, portando il totale delle vincite da inizio 2025 a 1,8 miliardi di euro.

Ma la dea bendata ha sorriso anche al gioco del Lotto, regalando alla Sicilia una tripla vincita da oltre 55mila euro. A Camporotondo Etneo (CT), in piazza Sant’Antonio, sono stati centrati tre ambi e un terno per un totale di 23.750 euro.

A Palermo, invece, un fortunato giocatore ha portato a casa 22.500 euro grazie a un terno giocato in via Pindemonte. Infine, a Messina, sono stati vinti 9.500 euro grazie a tre ambi e un terno giocati in via Comunale.

Il concorso del Lotto ha assegnato complessivamente premi per 5,9 milioni di euro, per un totale che da inizio anno raggiunge 626,7 milioni di euro.