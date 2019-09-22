I Carabinieri della Stazione di Camporotondo Etneo hanno arrestato il 36enne catanese Manolo CAPONNETTO, in esecuzione di una ordinanza di aggravamento della misura cautelare emessa dal G.I.P. del Tri...

CAMPOROTONDO ETNEO. REITERA LE EVASIONI DAI DOMICILIARI: ARRESTATO E RINCHIUSO IN CARCERE

esecuzione di una ordinanza di aggravamento della misura cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale etneo.

Il 31 agosto scorso era stato arrestato dai carabinieri perché nonostante fosse sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di dimora nel comune di San Pietro Clarenza, luogo di residenza, si era reso responsabile del furto di preziosi e di una TV commesso all’interno di una villa di Mascalucia (fu incastrato grazie alle telecamere di video sorveglianza).

Ammesso alla detenzione domiciliare ne ha violato più volte gli obblighi, diventando oggetto di una informativa dei carabinieri che, recepita in toto dal giudice, si è tradotta nel provvedimento restrittivo.

L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di Catania Piazza Lanza.