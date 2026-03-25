Camporotondo Etneo, si oppone ai Carabinieri durante un controllo: denunciato

Un ordinario controllo finalizzato alla verifica del rispetto della misura degli arresti domiciliari si è trasformato in un’attività di polizia giudiziaria che ha portato alla denuncia di un uomo per gravi condotte nei confronti dei Carabinieri.

I militari della Stazione Carabinieri di Camporotondo Etneo, nell’ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio e, in particolare, delle verifiche sui soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, si sono recati presso l’abitazione di un 30enne residente a San Pietro Clarenza, attualmente agli arresti domiciliari, al fine di accertarne la presenza in casa, come previsto dalle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria.

Nel corso dell’accertamento, l’uomo è stato regolarmente trovato all’interno dell’abitazione ma, i Carabinieri hanno scorto un impianto di videosorveglianza installato presso il suo immobile e, pertanto, gli hanno chiesto chiarimenti in merito.

Alla domanda dei militari dell’Arma, però, l’uomo ha assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti degli operanti, arrivando a minacciarli e ostacolando, così, l’attività istituzionale, interferendo con il regolare svolgimento del controllo.

Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale e ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva, i Carabinieri lo hanno quindi denunciato all’Autorità Giudiziaria per i reati di minaccia a pubblico ufficiale, previsto dall’articolo 336 del codice penale, e di interruzione di pubblico servizio, di cui all’articolo 340 del codice penale, fattispecie che sanzionano rispettivamente chiunque minacci un pubblico ufficiale per costringerlo a compiere o omettere un atto del proprio ufficio e chi cagioni un’interruzione o turbamento del regolare svolgimento di un servizio pubblico.

L’azione costante dei Carabinieri sul territorio rappresenta un presidio fondamentale di legalità e sicurezza a tutela della collettività.