CAMPOROTONDO ETNEO: SPACCANO LA VETRATA IN UN TABACCAIO DURANTE LA NOTTE E RUBANO UN INGENTE QUANTITATIVO DI SIGARETTE, ARRESTATO 22ENNE

I Carabinieri della Compagnia di Gravina di Catania hanno arrestato nella flagranza RUSSO Simone Alessandro, 22enne, per furto aggravato in concorso, ricettazione e possesso di strumenti per effrazione.

Stanotte, una Gazzella dell’aliquota Radiomobile della Compagnia, durante un servizio di controllo del territorio atto a prevenire e reprimere reati contro il patrimonio in genere, transitando per Camporotondo Etneo (CT) in Piazza Sant’Antonio ha notato degli individui davanti ad un tabaccaio caricare delle scatole con delle stecche di sigarette in una Fiat Stilo e una Fiat Multipla.

I malviventi alla vista dei militari fuggivano a piedi prendendo direzioni diverse, ma il 22enne è stato raggiunto e bloccato.

Nella circostanza gli operanti hanno accertato che poco prima i predetti avevano spaccato la vetrina del negozio di tabacchi, rinvenendo gli attrezzi da scasso abbandonati dai fuggitivi.

La refurtiva, un ingente quantitativo di sigarette, è stata interamente recuperata e restituita al titolare del negozio.

Le due auto, la Stilo e la Multipla rubate poco prima nella zona, sono state restituite ai legittimi proprietari.

Le indagini sono ancora in corso al fine di identificare i complici sfuggiti alla cattura.

L’arrestato è stato trattenuto in una camera di sicurezza dell’Arma in attesa di essere giudicato con rito direttissimo, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.