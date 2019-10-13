CAMPORTONDO ETNEO: AUTO SI RIBALTA, FERITO CONDUCENTE

Attimi di paura oggi, intorno alle ore 13.30 a Camporotondo Etneo, per la precisione in viale Giovanni Falcone, la strada che collega il comune etneo con Misterbianco, per un uomo che si è ribaltato...

Attimi di paura oggi, intorno alle ore 13.30 a Camporotondo Etneo, per la precisione in viale Giovanni Falcone, la strada che collega il comune etneo con Misterbianco, per un uomo che si è ribaltato a bordo della sua Kia.

Il conducente, per cause in via d'accertamento, avrebbe urtato contro il bordo strada per poi ribaltarsi su di un fianco.

Sul posto sono intervenuti i vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza l’area e collaborato con il personale sanitario nel soccorso del conducente, successivamente trasportata all’ospedale cittadino per le cure del caso.

Seriamente danneggiata, invece, l’automobile.

Sul posto pure i Carabinieri per i rilievi del caso.