CANADAIR PRECIPITATO SULL'ETNA, RIPRESE LE RICERCHE DEI DUE PILOTI

Sono riprese a Linguaglossa , le ricerche dei due piloti, il comandante e il primo ufficiale: Roberto Mazzone e Matteo Pozzoli, 62 e 58 anni, l'uno di Salerno, l'altro di Erba, che ieri pomeriggio erano a bordo del Canadair 28 precipitato durante un’operazione di spegnimento di un incendio nella zona.

Le ricerche del comandante dell'aereo e del suo vice erano state sospese ieri sera dopo l’arrivo del buio. Alle battute di oggi partecipano i vigili del fuoco, che utilizzeranno anche droni, e personale del corpo Forestale e della Protezione civile regionale.

In un video dell’incidente, girato con un telefono cellulare, si vede il Canadair che vola su monte Calcinera, effettuare un "lancio" sulle fiamme dell’acqua con cui si era rifornito in mare, abbassarsi e urtare con la carena sul terreno e poi esplodere.

La deflagrazione ha causato anche un incendio che ha reso ancora più difficile l’intervento dei soccorritori e le ricerche dei due piloti a bordo, che non sono stati ancora trovati. Sull'incidente indagano i carabinieri della compagnia di Randazzo, coordinati dalla Procura di Catania.