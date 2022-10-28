CANADAIR PRECIPITATO SULL’ETNA, RITROVATI I RESTI DEI DUE PILOTI

Sono stati trovati i resti dei due piloti del Canadair precipitato ieri a monte Calcinera durante un’operazione di spegnimento di un incendio nella zona. Si tratta di Matteo Pozzoli, 58 anni, di Erba,...

Sono stati trovati i resti dei due piloti del Canadair precipitato ieri a monte Calcinera durante un’operazione di spegnimento di un incendio nella zona. Si tratta di Matteo Pozzoli, 58 anni, di Erba, e di Roberto Mazzone. Proseguono le operazioni dei vigili del fuoco.

La Procura di Catania intanto ha aperto un’inchiesta e sono due i fronti su cui indaga, uno atto a verificare un eventuale errore di manovra o problemi di volo o strutturali, l’altro sulla causa dell’incendio per cui il Canadair 28 era stato chiamato ad intervenire e sull’eventuale dolo. I reati ipotizzati dalla Procura per il momento sono disastro aviatorio colposo e incendio.