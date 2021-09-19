CANARIE, STA ERUTTANDO IL VULCANO SULL’ISOLA DI LA PALMA, NON SUCCEDEVA DAL 1971. EVACUATE NUMEROSE PERSONE
Il vulcano Cumbre Vieja, sull'isola di La Palma, alle Canarie, ha eruttato provocando un'enorme colonna di fumo. Lo riporta El Pais.
L'eruzione è stata preceduta da un piccolo terremoto che è stato sentito soprattutto nella zona di Las Manchas a El Paso.
Lo sciame sismico provocato da attività vulcanica era iniziato una settimana fa e aveva messo in allerta diversi comuni sull'isola delle Canarie.
Da quando è iniziato questo fenomeno, l'Istituto geografico nazionale ha registrato più di 6.600 piccoli terremoti nell'area di Cumbre Vieja, a sud della Palma. Le autorità avevano dichiarato nei giorni scorsi il livello di allerta "giallo" (ovvero il secondo su quattro) per i comuni di Fuencaliente, Los Llanos de Aridane, El Paso y Mazo, dove risiedono circa 35.000.