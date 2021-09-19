CANARIE, STA ERUTTANDO IL VULCANO SULL’ISOLA DI LA PALMA, NON SUCCEDEVA DAL 1971. EVACUATE NUMEROSE PERSONE

Il vulcano Cumbre Vieja, sull'isola di La Palma, alle Canarie, ha eruttato provocando un'enorme colonna di fumo. Lo riporta El Pais.L'eruzione è stata preceduta da un piccolo terremoto che è stato sen...

A cura di Redazione 19 settembre 2021 18:37

Condividi