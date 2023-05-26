CANDIDA AURIS KILLER, UOMO MORTO A MILANO: «CONTAGIATO DAL FUNGO E DA VARI BATTERI. ARRIVAVA DALLA GRECIA»

Un uomo di 79 anni, che dopo otto mesi in terapia intensiva in Grecia era stato trasferito all'ospedale Sacco di Milano, è morto per una crisi settica.Il tampone che gli è stato fatto a momento del su...

Un uomo di 79 anni, che dopo otto mesi in terapia intensiva in Grecia era stato trasferito all'ospedale Sacco di Milano, è morto per una crisi settica.

Il tampone che gli è stato fatto a momento del suo ingresso nella struttura milanese, una decina di giorni fa, era risultato positivo a due batteri multiresistenti e alla candida auris.

Fungo che si era dimostrato "sensibile" alle cure subito iniziate con un antifungino che si stava dimostrando efficace.

Cosa che fa sottolineare ad Antonio Castelli, responsabile della terapia intensiva del Sacco, che "non si può dire che ci sia un collegamento diretto fra la morte e la candida auris", che per la prima volta in questo caso è stata isolata nel reparto.

L'anziano era finito in terapia intensiva per un problema cerebrale. Dopo otto mesi in Grecia, dove aveva avuto varie complicanze di tipo settico, la famiglia ha deciso di riportarlo in Italia e al Sacco è arrivato con problemi gravi di decubito, completamente dipendente dal ventilatore, e appunto con la candida auris ma anche e soprattutto due batteri multiresistenti. (ANSA).