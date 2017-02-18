Cane in autostrada fa sbalzare motociclista rimasto ferito

E accaduto lungo l'A18 Messina-Catania vicino allo svincolo per Giarre

Incidente autonomo in autostrada, sulla A18 Catania Messina, non lontano dallo svincolo di Giarre. Il conducente di una moto, una MV Agusta F4, un catanese di 39 anni, mentre in compagnia di amici si dirigeva in direzione di Giardini per una gita, ha perso il controllo della moto per evitare un cane che si trovava lungo quel tratto di autostrada. E’ accaduto attorno alle 15 di oggi pomeriggio.

Il motociclista disarcionato dalla moto avrebbe battuto la testa e i sanitari del 118 prontamente intervenuti, per ragioni di sicurezza, hanno allertato l’elisoccorso che è atterrato presso l’elipista dello stadio di atletica di Giarre dove è poi giunta l’ambulanza con il ferito a bordo. Secondo quanto si è appreso ha riportato diverse contusioni alla spalla ed al torace ed è stato trasportato precauzionalmente in elisoccorso al Cannizzaro di Catania.

