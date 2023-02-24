CANE TORTURATO A SAN GIOVANNI LA PUNTA, TAGLIA DA 11 MILA EURO PER SCOVARE IL RESPONSABILE
Ha destato scalpore nei giorni scorsi il ritrovamento di un cane molosso morto con le zampe legate ad una corda e con ferite compatibili con possibili torture. Il cane è ritrovato da una donna a San G...
Ha destato scalpore nei giorni scorsi il ritrovamento di un cane molosso morto con le zampe legate ad una corda e con ferite compatibili con possibili torture. Il cane è ritrovato da una donna a San Giovanni La Punta in provincia di Catania .
“Si tratta dell’ennesimo grave episodio di violenza gratuita sui cani sul quale non è possibile girarsi dall’altra parte – scrivono in una nota gli animalisti di Aidaa-
Sappiamo che sulla questione si stanno muovendo organizzazioni del posto che hanno tutta la nostra stima, noi dal canto nostro non possiamo stare in silenzio di fronte a questo scempio, per questo presenteremo gia nella giornata di domani formale denuncia sulla vicenda e cosi come altri ci costituiremo parte civile nell’eventuale processo, inoltre mettiamo a disposizione una ricompensa di 11.000 euro che pagheremo a chi con le sue informazioni fornite nella maniera prevista dalla legge alle autorità competenti aiuterà ad individuare, far processare e condannare in via definitiva il responsabile o i responsabili di tale crimine”.