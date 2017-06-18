CANICATTÌ, DIFENDE UNA DONNA DA APPREZZAMENTI PESANTI: ACCOLTELLATO E UCCISO DAVANTI AL PUB

Un ventiduenne, bracciante agricolo di Canicattì (Ag), Marco Vinci, è morto dopo essere stato accoltellato davanti ad un pub del paese. Il giovane, nella tarda serata di ieri, aveva preso le difese di...

Un ventiduenne, bracciante agricolo di Canicattì (Ag), Marco Vinci, è morto dopo essere stato accoltellato davanti ad un pub del paese. Il giovane, nella tarda serata di ieri, aveva preso le difese di una donna di 38 anni che era in sua compagnia. Troppi gli apprezzamenti, anche pesanti, che un trentaquattrenne stava rivolgendo alla donna. Sarebbe così nata una lite fra i due uomini. Ed è durante questo scontro che il ventiduenne è stato accoltellato. Il bracciante agricolo è morto durante il trasporto, con un'autoambulanza del 118, verso l'ospedale "Barone Lombardo". I carabinieri hanno ricostruito l'accaduto e hanno fermato il presunto responsabile: Daniele Lodato, 34 anni, di Canicattì.Una storia di eroismo e di triste violenza che toglie un ragazzo la cui perdita ha gettato nello sconforto l’intera città. Marco ha fatto quello che ogni cittadino che si rispetti avrebbe fatto, intervenire nei confronti di un bullo che importuna una persona.

L'uomo, al momento, è ancora in caserma.