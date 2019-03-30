CANICATTÌ, TRAVOLTO E UCCISO DA TRENO MENTRE STAVA RACCOGLIENDO VERDURE

95047

30 marzo 2019 11:46
Un uomo è stato travolto e ucciso da un treno in corsa all’altezza del Ponte Obliquo, all’uscita della stazione di Canicattì, in direzione Caltanissetta.

La vittima è Giovanni Di Grigoli, 48 anni, commerciante ambulante.

L’uomo aveva parcheggiato la sua Renault Twingo e stava raccogliendo la verdura e lumache che poi vendeva nei pressi della linea ferrata.

Sul posto i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Presenti anche le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi del caso e avviato le indagini.

Non si esclude che la vittima sia stata colta da un malore prima del passaggio del treno.

