CANICATTÌ, TRAVOLTO E UCCISO DA TRENO MENTRE STAVA RACCOGLIENDO VERDURE
Un uomo è stato travolto e ucciso da un treno in corsa all’altezza del Ponte Obliquo, all’uscita della stazione di Canicattì, in direzione Caltanissetta.La vittima è Giovanni Di Grigoli, 48 anni, comm...
Un uomo è stato travolto e ucciso da un treno in corsa all’altezza del Ponte Obliquo, all’uscita della stazione di Canicattì, in direzione Caltanissetta.
La vittima è Giovanni Di Grigoli, 48 anni, commerciante ambulante.
L’uomo aveva parcheggiato la sua Renault Twingo e stava raccogliendo la verdura e lumache che poi vendeva nei pressi della linea ferrata.
Sul posto i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.
Presenti anche le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi del caso e avviato le indagini.
Non si esclude che la vittima sia stata colta da un malore prima del passaggio del treno.