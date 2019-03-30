CANICATTÌ, TRAVOLTO E UCCISO DA TRENO MENTRE STAVA RACCOGLIENDO VERDURE

Un uomo è stato travolto e ucciso da un treno in corsa all’altezza del Ponte Obliquo, all’uscita della stazione di Canicattì, in direzione Caltanissetta.La vittima è Giovanni Di Grigoli, 48 anni, comm...

A cura di Redazione 30 marzo 2019 11:46

