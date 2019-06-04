CANICATTI': UCCIDE UN GATTO PER MANGIARLO, DENUNCIATO
Ha ucciso e sviscerato un gattino per mangiarlo.Il protagonista della singolare vicenda, un cinquantenne di origini romene, è stato denunciato alla Procura di Agrigento dalla polizia di Canicattì (Ag)...
Ha ucciso e sviscerato un gattino per mangiarlo.
Il protagonista della singolare vicenda, un cinquantenne di origini romene, è stato denunciato alla Procura di Agrigento dalla polizia di Canicattì (Ag) per uccisione di animale e porto illecito di arma bianca: un coltello da sub.
L'uomo, bloccato dai poliziotti mentre gettava le interiora dell'animale sotto le auto in sosta, ha ammesso: "Volevo mangiarlo".
La carcassa del gatto e il coltello da sub, ancora insanguinato, gli sono stati trovati all'interno dello zaino che il cinquantenne aveva in spalla.