CANICATTI': UCCIDE UN GATTO PER MANGIARLO, DENUNCIATO

Ha ucciso e sviscerato un gattino per mangiarlo.Il protagonista della singolare vicenda, un cinquantenne di origini romene, è stato denunciato alla Procura di Agrigento dalla polizia di Canicattì (Ag)...

A cura di Redazione 04 giugno 2019 19:01

