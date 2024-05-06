CANTIERE IRREGOLARE SULL'AUTOSTRADA CATANIA MESSINA, LA POLIZIA STRADALE SOSPENDE I LAVORI

La Polizia stradale di Messina, nell’ambito del Protocollo d’intesa sottoscritto dal Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero delle Infrastrutture, ha potenziato mirate attività di verifica...

La Polizia stradale di Messina, nell’ambito del Protocollo d’intesa sottoscritto dal Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero delle Infrastrutture, ha potenziato mirate attività di verifica del rispetto delle normative relative all’apposizione della segnaletica stradale in presenza di cantieri, al fine di innalzare i livelli di sicurezza degli utenti in transito e degli operai addetti alle lavorazioni.

Nella giornata di ieri , sono stati controllati alcuni cantieri posizionati lungo la tratta autostradale A18 Messina-Catania e nei confronti di uno di questi individuato al km 34,400 all’altezza di Letojanni, sulla carreggiata in direzione Catania, ritenuto irregolare, è scattata l’applicazione di una sanzione amministrativa di 1.732 euro e l’immediata sospensione delle attività.

Al termine delle verifiche, come previsto dalla normativa vigente, è stato imposto il ripristino delle regolari condizioni a salvaguardia della sicurezza e dell’incolumità pubblica.

“L’opera di controllo e di prevenzione della Polizia stradale – dichiara il dirigente Antonio Capodicasa – si estenderà nelle prossime settimane anche ad interventi di questo genere strettamente connessi alla sicurezza della circolazione veicolare e le pattuglie continueranno a monitorare la regolarità dei cantieri sulle tratte di competenza”.