CAOS A PATERNO': DISAGI AL TRAFFICO IN VIA LIBERTA' PER LA CHIUSURA DEI CANCELLI SCOLASTICI. LA SEGNALAZIONE DEI GENITORI
Forti disagi questa mattina a Paternò, in via Libertà e nelle strade limitrofe, segnalati da numerosi genitori che hanno contattato la redazione di 95047.
Fortunatamente, non si è verificato alcun incidente, ma il caos è stato causato dalla chiusura dei cancelli della scuola situata nella stessa via.
A quanto pare, i cancelli sarebbero rimasti chiusi a causa di alcuni lavori in corso all'interno dell'istituto, impedendo ai genitori di entrare con i propri mezzi per accompagnare i ragazzi a scuola.
Il blocco ha creato forti disagi alla viabilità, con un traffico paralizzato nella zona. La situazione ha coinvolto anche i mezzi pubblici, causando rallentamenti agli autobus e ai pendolari che si trovavano a transitare nell’area.