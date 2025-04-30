Caos sulla SP 57: ennesimo blocco del traffico nonostante la nuova ordinanza

RAGALNA – Ancora una volta, la SP 57 è teatro di disagi e rallentamenti a causa dell’inosservanza delle nuove disposizioni imposte dalla Città Metropolitana. Questa mattina si è verificato l’ennesimo...

RAGALNA – Ancora una volta, la SP 57 è teatro di disagi e rallentamenti a causa dell’inosservanza delle nuove disposizioni imposte dalla Città Metropolitana. Questa mattina si è verificato l’ennesimo episodio di blocco totale del traffico, causato dall'incrocio di due mezzi pesanti in entrambi i sensi di marcia, nonostante i divieti chiaramente segnalati lungo il tratto.

Il fatto è avvenuto nel tratto compreso tra l’intersezione con la SP 4/II e l’innesto con la SS 284, in direzione Paternò, dove è stato recentemente istituito un limite di velocità di 30 km/h. Tuttavia, le problematiche maggiori riguardano il segmento successivo della provinciale, in direzione Ragalna, dove la Città Metropolitana ha imposto misure ancora più restrittive.

Dal nodo con la SS 284 fino al km 1+530 (intersezione con la SP 136), il transito è vietato a tutti i veicoli, fatta eccezione per i residenti, che devono comunque rispettare il limite dei 30 km/h. Vietato anche l'accesso a mezzi con massa superiore a 3,5 tonnellate e larghezza oltre i 2,30 metri.

Il tratto più critico resta però quello dal km 1+530 fino al km 3+815 (SP 4/II), dove vige il divieto assoluto di transito per tutti, residenti compresi. Eppure, questa mattina, due mezzi pesanti si sono avventurati nel tratto interdetto, bloccando completamente la carreggiata e provocando lunghi incolonnamenti e forti disagi agli automobilisti in transito.

Cresce la frustrazione tra i residenti e i pendolari, che denunciano la scarsa sorveglianza e l’inefficacia dei controlli lungo la provinciale, nonostante la segnaletica sia ben visibile.

Le autorità locali sono ora chiamate a un intervento più incisivo per evitare il ripetersi di simili episodi e garantire il rispetto delle regole di circolazione.