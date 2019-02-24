CAPENA (ROMA), CADE DALLA TETTOIA ADDOSSO AL FIGLIO, LO SCHIACCIA E LO UCCIDE

Tragedia a Capena, cittadina a nord di Roma, dove ieri pomeriggio un ragazzino di 14 anni è morto schiacciato dal padre, il quale, mentre stava riparando la tettoia della sede dell'attività di famigli...

Tragedia a Capena, cittadina a nord di Roma, dove ieri pomeriggio un ragazzino di 14 anni è morto schiacciato dal padre, il quale, mentre stava riparando la tettoia della sede dell'attività di famiglia, danneggiata dal maltempo, è stato scaraventato a terra, forse a causa di una raffica di vento, piombando da un'altezza di sei metri proprio sopra il figlioletto che era sotto la scala.

Il ragazzo è morto sul colpo, inutili i tentativi di rianimazione operati dal personale del 118, giunto sul posto insieme ai carabinieri della stazione di Capena e quelli della compagnia di Monterotondo. L'uomo caduto dalla tettoia è invece rimasto illeso.

L'incidente è avvenuto lungo in via Traversa del Grillo, che collega la provinciale Tiberina alla statale Salaria. Il Comune di Capena, in segno di lutto e vicinanza alla famiglia per la grave tragedia, ha annullato tutte le attività legate al carnevale in programma per la giornata di oggi domenica 24 febbraio.