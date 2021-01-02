Capizzi è la prima zona rossa del 2021 in Sicilia

Il Comune di Capizzi, in provincia di Messina, dalle ore 14 di domani (domenica 3 gennaio) sarà “zona rossa” per dieci giorni. Lo prevede un’ordinanza del presidente della Regione Siciliana Nello Musu...

Il Comune di Capizzi, in provincia di Messina, dalle ore 14 di domani (domenica 3 gennaio) sarà “zona rossa” per dieci giorni. Lo prevede un’ordinanza del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci. Il provvedimento, preso d’intesa con l’assessore alla Salute Ruggero Razza, vista la relazione dell’Asp e sentito il sindaco, serve a salvaguardare la salute pubblica e contrastare la diffusione del Coronavirus e segue l’ormai nota vicenda della cerimonia con decine di invitati, circa 80 secondo alcune fonti, addirittura 150 secondo altre, tutte riunite in un noto locale del vicino Comune di Nicosia, che ha innescato un nuovo preoccupante focolaio nel piccolo comune nebroidieo con oltre 60 soggetti risultati positivi al Covid

