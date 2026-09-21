Capo d’Orlando, non c’è tempo di arrivare in ospedale: la piccola Andrea nasce in ambulanza

La mamma era in travaglio: il parto è avvenuto durante il trasferimento verso l’ospedale di Patti

Una corsa in ambulanza verso l’ospedale si è trasformata in un momento che difficilmente l’equipaggio del 118 dimenticherà. Una bambina, la piccola Andrea, è infatti venuta alla luce direttamente a bordo del mezzo di soccorso durante il trasferimento della mamma.

L’episodio è avvenuto nella serata di ieri. La Delta 26 della postazione 118 di Capo d’Orlando, su disposizione della Centrale Operativa 118 di Messina, era stata inviata per assistere una donna in travaglio.

Durante il viaggio in autostrada verso il Pronto Soccorso Ginecologico di Patti, però, il parto è diventato ormai imminente e la bambina ha deciso di nascere prima dell’arrivo in ospedale.

Erano circa le 20.49 quando la dottoressa Licia Musca, insieme agli autisti-soccorritori Sebastiano Fazio e Nunziatina Messina, ha assistito la donna direttamente all’interno dell’ambulanza, accompagnando la nascita della piccola Andrea.

Solo sei minuti dopo, alle 20.55, il mezzo di soccorso ha raggiunto l’ospedale Barone Romeo di Patti, dove le équipe sanitarie erano già pronte ad accogliere mamma e neonata.

All’arrivo, il personale del Pronto Soccorso ha accolto l’equipaggio con un applauso, condividendo l’emozione per un intervento certamente particolare.

A raccontare quanto accaduto è stata la SEUS 118 Sicilia, sottolineando come episodi del genere dimostrino l’importanza della preparazione e della capacità degli operatori di affrontare anche situazioni improvvise e delicate.

Il presidente della SEUS 118 Sicilia, Riccardo Castro, ha rivolto un ringraziamento alla Centrale Operativa di Messina e all’intero equipaggio della Delta 26 per la professionalità dimostrata durante l’intervento.

Per mamma e bambina sono arrivati anche gli auguri della SEUS 118 Sicilia, con un pensiero speciale per la neonata: benvenuta al mondo, Andrea.