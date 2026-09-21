Etna, monossido di carbonio al Rifugio Sapienza: albergo evacuato, diversi ospiti ricoverati

Diversi ospiti colti da malore e trasferiti al Policlinico di Catania. Carabinieri e tecnici al lavoro per individuare l’origine delle esalazioni.

ETNA – Notte di paura al Rifugio Sapienza, storica struttura alberghiera e ristorante situata sul versante sud del vulcano, nei pressi della funivia dell’Etna.

Diversi ospiti hanno accusato improvvisi malori all’interno della struttura, facendo scattare l’allarme e l’intervento dei soccorsi. In via precauzionale, l’albergo è stato evacuato mentre le persone coinvolte sono state affidate alle cure dei sanitari.

Gli ospiti che presentavano sintomi compatibili con un’intossicazione sono stati trasferiti al Policlinico di Catania per gli accertamenti del caso. Le verifiche mediche avrebbero confermato l’esposizione a monossido di carbonio, gas particolarmente pericoloso perché inodore e difficile da percepire.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri che hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire quanto accaduto e chiarire l’origine delle esalazioni.

Sono in corso controlli tecnici sugli impianti della struttura, sui sistemi di aerazione e sulle apparecchiature presenti nell’albergo e nel ristorante, con l’obiettivo di individuare eventuali guasti o malfunzionamenti e mettere completamente in sicurezza l’edificio.

Secondo quanto riportato da RaiNews, nei giorni precedenti altri ospiti della struttura avrebbero accusato malori simili. Sempre secondo la stessa fonte, una persona sarebbe stata trovata priva di vita all’interno di una camera.

Su quest’ultimo episodio saranno però necessari ulteriori accertamenti per stabilire le cause del decesso e verificare l’eventuale collegamento con la presenza di monossido di carbonio.

Le indagini e le verifiche tecniche proseguono per fare piena luce sulla vicenda.