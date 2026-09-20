🔴🔴 ULTIM’ORA – A18, schianto tra più mezzi a San Gregorio: soccorsi sul posto e coda chilometrica

Più mezzi coinvolti poco prima del casello in direzione Catania: ambulanze e Polizia Stradale sul posto, lunghe code già da Acireale.

SAN GREGORIO (CT) – Grave incidente nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 20 settembre, lungo l’autostrada A18 Messina-Catania, poco prima della barriera di San Gregorio, in direzione Catania.

Secondo le prime informazioni, sarebbero coinvolti più mezzi che si sarebbero scontrati, con pesanti conseguenze sulla circolazione.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi, con più ambulanze, mentre la Polizia Stradale è presente per gestire l’emergenza, effettuare i rilievi e regolare il traffico.

La carreggiata in direzione Catania risulta al momento completamente bloccata e si è formata una coda chilometrica che inizierebbe già poco dopo Acireale.

Non sono ancora disponibili informazioni ufficiali sulle condizioni delle persone coinvolte né sulla dinamica esatta dell’incidente.

La situazione è in continua evoluzione.

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