Paternò, nuova forza alla Misericordia: arrivano 10 giovani del Servizio Civile

PATERNÒ (CT) – Ha preso ufficialmente il via venerdì 18 settembre il percorso di Servizio Civile Universale per 10 giovani operatori volontari che svolgeranno il loro anno di servizio presso la Misericordia di Paternò.

I ragazzi saranno inseriti nel progetto “Assistenza in Movimento”, promosso dal Comitato Provinciale Misericordie Catania in qualità di ente titolare e reso operativo dalla confraternita paternese come ente di accoglienza.

Ad accoglierli nel loro primo giorno sono stati il Governatore Luigi Aiello e gli Operatori Locali di Progetto (OLP) Giusy Galvagna e Alessio Virgillito. Ai nuovi arrivati è giunto anche l'affettuoso messaggio di benvenuto del Presidente provinciale, Alfredo Distefano.

L'ingresso dei 10 giovani del Servizio Civile rappresenta un supporto strategico e fondamentale per l'associazione. Essi potranno infatti assicurare un impegno continuo e programmato, offrendo una disponibilità costante che si rivela decisiva: i volontari tradizionali, seppur straordinariamente attivi e dediti alla Confraternita, devono inevitabilmente conciliare l'impegno di solidarietà con il proprio lavoro quotidiano.

I ragazzi del SCU andranno così ad affiancare i 40 volontari effettivi, garantendo una copertura ancora più solida e puntuale nel rispondere alle numerose chiamate dei cittadini.

Tra le attività garantite figurano le assistenze sanitarie, i trasporti sanitari secondari, il taxi sanitario e il taxi socialmente utile, il “pronto farmaco” e il “pronto spesa” per gli utenti impossibilitati a uscire di casa.

Un'azione ad ampio raggio che si sviluppa anche attraverso proficue collaborazioni sul territorio, come quelle con la mensa sociale “La Bisaccia del Pellegrino” e con il servizio docce e indumenti della Caritas vicariale, oltre al costante lavoro di rete con le istituzioni per seguire le persone in condizione di maggiore fragilità.

«Nonostante la straordinaria dedizione dei 40 volontari della nostra Confraternita che ogni giorno si spendono con generosità – dichiara il Governatore, Luigi Aiello – l'arrivo di questi 10 giovani del Servizio Civile Universale è una risorsa fondamentale. La possibilità di contare su un impegno continuativo e programmato, che supera i normali ostacoli legati agli impegni di lavoro dei nostri volontari, ci porterà la carica, la linfa e l'energia necessarie per far fronte in modo ancora più capillare alle richieste d'aiuto che giungono alla nostra sede. A loro va il nostro più caloroso benvenuto: siamo pronti a camminare insieme».

Per informazioni e richieste di assistenza:

Confraternita di Misericordia di Paternò ODV

Sede: Via Alcide De Gasperi, 32 – Paternò (CT)

Centralino: 095 858306

Email: [email protected]