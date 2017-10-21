CAPO D'ORLANDO: PAGANO CON BANCONOTE FALSE, 3 CATANESI IN MANETTE - FOTO

Tentavano di spacciare banconote false in alcuni esercizi commerciali di Sant’Agata di Militello, nel messinese.L’allarme è partito dal proprietario di una farmacia che ha chiesto l’aiuto della Polizi...

Tentavano di spacciare banconote false in alcuni esercizi commerciali di Sant’Agata di Militello, nel messinese.

L’allarme è partito dal proprietario di una farmacia che ha chiesto l’aiuto della Polizia di Stato e ha raccontato di un uomo che, poco prima, intorno alle 19.00 di ieri, aveva tentato di pagare alcuni medicinali con una banconota falsa da 50 euro.

Non c’era riuscito perché il titolare dell’esercizio commerciale aveva verificato l’autenticità del denaro con un sistema di rilevamento e, vistosi scoperto, se l’era data a gambe levate. Le ricerche della Polizia sono partite subito e hanno visto impegnati i poliziotti dei Commissariati di Sant’Agata e Capo d’Orlando, sulle tracce di più individui che avevano già rifilato o tentato di rifilare altre banconote. Intorno alle 20.00, gli agenti hanno infatti sorpreso la persona segnalata dal titolare della farmacia in una rosticceria, in compagnia di altre due persone, intento a consumare quanto era stato pagato con un’altra banconota falsa, anche stavolta da 50 euro.

L’uomo e gli altri due avevano comperato panelle e arancini per un importo di 6 euro e il resto, in banconote assolutamente valide, se l’erano intascato. Addosso di banconote false da 50 euro ne avevano altre due, insieme ad altro denaro con ogni probabilità provento dell’attività illecita.

Sono stati pertanto arrestati in flagranza per il reato di spendita nello Stato di monete false, sono:

GATTO Luciano Alessandro, classe 1991, catanese, arrestato in passato per droga e spendita di banconote false,

NICIFORO Sarah, classe 1997, catanese, arrestata in passato per spendita di banconote false,

BONANNO Guido, classe 1987, catanese, arrestato in passato per spaccio di sostanze stupefacenti.

A conferma di quanto scoperto dai poliziotti, le immagini del sistema di video sorveglianza della farmacia hanno confermato l’identità di uno dei tre. Ulteriori indagini hanno evidenziato un altro tentativo, intorno alle 20.00, da parte degli indagati in un bar di Sant’Agata Militello, dove gli stessi cercavano di acquistare birra e acqua senza riuscirci. Anche in questo caso, una volta scoperta la falsità della banconota da parte del titolare, scappavano. Le indagini congiunte dei Commissariati di Pubblica Sicurezza di Capo d’Orlando e S.Agata Militello proseguono, al fine di individuare ulteriori complici dei tre arrestati.

Quest’ultimi, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, saranno giudicati stamani con rito direttissimo.