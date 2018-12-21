CAPODANNO CATANIA, È FESTA DOPPIA: IL 30 C’È ARISA, IL 31 NOEMI E FRASSICA

Catania raddoppia, due concetti in Piazza Duomo per salutare il vecchio anno ed accogliere il 2019 nel migliore dei modi.Il 30 dicembre concerto di Arisa, con inizio verso le ore 20.00 mentre il 31 di...

Il 30 dicembre concerto di Arisa, con inizio verso le ore 20.00 mentre il 31 dicembre sul palco ci saranno Noemi, Nino Frassica e i Los Plaggers, e l’inizio è fissato verso le ore 21.00.

L’annuncio è stato dato dal primo cittadino Salvo Pogliese e dall’assessore alla cultura e ai Grandi Eventi Barbara Mirabella, nel corso della conferenza Stampa che si è svolta presso la Sala Giunta di Palazzo degli Elefanti, alla presenza degli assessori: Sergio Parisi,Ludovico Balsamo, Fabio Cantarella,Giuseppe Arcidiacono, del presidente del Consiglio comunale Giuseppe Castiglione. All’incontro sono intervenuti anche Salvo La Rosa, Ruggero Sardo, Gino Astorina, Marco Panzani, Seba, il gruppo François e le Coccinelle, i rappresentanti di Radio studio centrale, che parteciperanno alla kermesse artistica di fine anno animando anche la conferenza stampa con sketch e siparietti divertenti., inoltre, erano presenti tutti gli sponsor che hanno reso possibile l’organizzazione delle manifestazioni a costo zero per l’Amministrazione comunale.

“#alzatiCatania, -ha affermato il sindaco Pogliese- è un sentimento che insieme ad una rinnovata fiducia nell’Amministrazione, ha unito tutte le migliori energie della città nell’intento di dare un nuovo rilancio per superare insieme un periodo difficile. Gli oltre duecentomila euro raccolti ci hanno consentito di mettere a punto un programma con ben 107 eventi, un risultato che è andato oltre ogni più rosea aspettativa, grazie di cuore a tutti”.

Mentre l’assessore Barbara Mirabella, ha invece affermato: “un grande progetto, che è iniziato con i bambini delle scuole e si è arricchito man mano della partecipazione di grandissimi artisti, coinvolti anche grazie alla generosità mostrata da enti, associazioni, commercianti, imprenditori, che hanno risposto in forze al nostro appello. E’ per questo che Catania raddoppia, all’Hashtag’#alzatiCatania possiamo e dobbiamo aggiungere quello #tuttiinsieme”.

Durante la conferenza Stampa, inoltre l’ingegnere Salvo Fiore della Fce ha reso nota la decisione dell’azienda di tenere aperta la metropolitana il 30 dicembre dalle ore 8.30 all’una di notte ed il 31 dicembre dalle ore 8.30 sino alle 2.00 per favorire i partecipanti al concentro.

Inoltre l’ingegnere ha anche comunicato che nell’ambito del progetto We Wish You a Metro Christmas è stato realizzato un abbonamento speciale al costo di 5 euro per viaggiare in metro sette giorni, dal 23 dicembre al 31 dicembre.

Inoltre verranno annullati i costi delle strisce blu per la notte di capodanno nel centro storico, ed altre facilitazioni saranno messe in atto dall’Amt con corse dedicate verso i luoghi degli eventi.

Lo spirito di partecipazione e di riscatto della città, che ha animato l’incontro e tutti il progetto del Natale è stato sottolineato nel corso della presentazione del Cantautore Marco Panzani che con chitarra al collo ha intonato le note di una sua canzone #alzatiCatania, che è una sorta di sprono alla città che lo ha adottato.